أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق اليوم.. كيلو الطماطم بـ3.25 جنيه

سجلت أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق اليوم، استقرارًا ملحوظًا، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.25 جنيه و5.25 جنيه للكيلو، فيما بلغت أسعار البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، والكوسة بين 3.50 و6.50 جنيه، وفقًا لما قاله محمد عبد الستار، أحد تجار سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات الیوم

وأكد «عبد الستار» لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم، شهدت حالة من الاستقرار بسبب انتظام حركة توريد الخضروات إلى سوق العبور من قبل المزارعين، وجاءت كما يلي:

- سعر البصل وصل إلى 10 جنيهات كحد أقصى.

- الجزر بدون عرش بين 2.50 و6.50 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

- الباذنجان بين 3 و5 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 3 و3.25 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكھة

- الفلفل البلدي بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- أسعار البرتقال بين 3 و5 جنيهات.

- الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا.

- الجوافة بين 6 و12 جنيهًا.

- الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

- الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

- البطيخ بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وأشار «عبد الستار» إلى أنّ أسعار الخضروات بسوق العبور، جاءت كما يلي:

- الخيار الصوب بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

- البسلة الخضراء بين 13 و17 جنيهًا.

- السبانخ بين 5 و7 جنيهات.

- القلقاس بين 5 و8 جنيهات.