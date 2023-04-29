النطق بالحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق أبو العلا اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم، محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب خلافات على الميراث، في بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، للنطق بالحكم على المتهمين في القضية.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث

كانت محكمة جنايات القاهرة، أجلت محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث، في الجلسة التي عُقدت 11 من شهر أبريل الجاري.

الاتهام الموجه لأبناء القتيل

حسب تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، فإنه جرى توجيه تهمة قتل والدهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، بعد التعدي عليه بالشكل والطريقة المذكورة في أوراق التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبوالعلا، يتضمن عثور الأهالي على جثة مسن في شقته السكنية.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن الخلاف بدأ بين المتهمين ووالدهم بسبب خلافات على الميراث، وهو ما جعلهم يعتدوا عليه بالضرب، ونتج عنه إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته على الفور.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للأب المجني عليه، عن أنه مُصابًا بالعديد من الضربات في أجزاء مختلفة من جسده، وهو ما نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية.