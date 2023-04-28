معهد البحوث الفلكية: عيد الأضحى فلكيا يوم 28 يونيو 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى في مصر، موضحا أن عيد الأضحى المبارك 2023 سيوافق يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري 2023.

موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى في مصر

وعن موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى في مصر، أوضح المعهد وفقا للدليل الفلكي الصادر عنه، أن هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا سيولد مباشرة، وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريا، وهو يوم 18يونيو 2023، حيث يبقي الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وهو «يوم الرؤية».

هلال شهر ذي الحجة

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا الجديد يبقى في سماء محافظات مصر لمدة تترواح بين 31 دقيقة إلى 37 دقيقة وهو يوم الرؤية.

عيد الأضحى المبارك

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك سيكون وفقا لما ستقره المملكة العربية السعودية لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج.