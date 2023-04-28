تعيينات وزارة الكهرباء.. التخصصات المطلوبة لشغل وظائف 2023

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من بين العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة «2023» وفقا للتخصصات الوظائف التالية..

مدير الإدارة العامة لصيانة معدات الاختبار بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

- بدرجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع الوقاية وصيانة الموزعات بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات

التخصصات المطلوبة لـ الوظيفة

- بالدرجة العالية ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع التخطيط الفني بقطاعات الشؤون الفنية

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

- بالدرجة العالية ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع الشؤون التجارية

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

-ويشترط الحصول على مؤهل تجاري عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

- بالدرجة العالية ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع شبكات أحياء 1 بقطاعات شبكات التوزيع

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

بالدرجة العالية ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ «ميكانيكا - كهرباء» ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

رئيس قطاع التشغيل والتحكم الآلي 1 بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات

التخصصات المطلوبة للوظيفة:

- بالدرجة العالية ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.