دولة أوروبية تبحث عن عرسان للزواج بفتياتها وتقدم تسهيلات.. اعرف الشروط

أثارت فكرة الزواج من فتيات سان مارينو، اهتمام الكثيرين في مصر والعديد من الدول الأخرى، بعد إعلان وزارة خارجية سان مارينو، عن نقص في الذكور بالبلاد، وحاجتها لزواج فتياتها من مواطنين خارج حدودها.

إجراءات الزواج من فتيات سان مارينو

وجرى الكشف عن إجراءات الزواج من فتيات سان مارينو، وأيضا الأوراق المطلوبة للزواج، ويجري تقديمها من هنا، أو عبر الاتصال بمكتب الحالة المدنية التابع لوزارة الخارجية في دولة سان مارينو، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها الحكومة للأجانب في جميع دول العالم، ورغم أن جمهورية سان مارينو تعد دولة صغيرة، بأقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا، إلا أنها تعتبر واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد سان مارينو وجهة مثالية للسياحة والاستثمار بسبب عدم وجود الضرائب، ما يجعل السلع أرخص بكثير من الدول المجاورة لها.

ومن أهم شروط الزواج في سان مارينو التي حددتها وزارة الخارجية في البلاد، التالي:

شهادة الميلاد. إثبات الحالة الاجتماعية. المؤهل التعليمي. السيرة الذاتية. التكفل بكل المصاريف الخاصة بحفل الزفاف. التكفل بإجراءات الزواج كاملة من المنزل وأثاثه. عند إتمام مراسم الزواج، يحصل الشاب على الجنسية رسميًا. الحصول على مبلغ نقدي كهدية من الحكومة للعروسين.

جمهورية سان مارينو «الدولة الأكثر صفاء»

تقع جمهورية سان مارينو، المعروفة أيضًا باسم «الدولة الأكثر صفاء» في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني، وهي محاطة بالكامل بدولة إيطاليا.

وتبلغ مساحتها أقل من 61 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، وعاصمتها مدينة سان مارينو، وتعتبر الدولة الأقل سكانًا بين أعضاء مجلس أوروبا.

موقع سان مارينو

وتقع جمهورية سان مارينو داخل الأراضي الإيطالية على الجانب الشرقي من سلسلة جبال الأبينيني، إذ يبلغ أعلى ارتفاع لها 749 مترًا فوق سطح البحر، تقع في جنوب أوروبا ولا تطل على البحر ولا تحتوي على أنهار أو بحيرات، ويتميز مناخ سان مارينو بأنه مناخ بحري متوسط، إذ يكون حارًا في فصل الصيف ومعتدلاً في فصل الشتاء.