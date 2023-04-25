منخفض جوي قادم من أوروبا يمر على مصر.. تعرف على التفاصيل

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد الفترة الحالية، إذ ترتفع الحرارة خلال ساعات النهار وتنخفض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يدفع المواطنين لمتابعة أخبار الطقس يوميا.

امتداد لمنخفض جوي

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الطقس الساعات المقبلة وامتداد المنخفض الجوي، وذلك خلال النقاط التالية.

-البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.

- وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسبب الشعور بانخفاض الطقس.

- الأجواء الربيعية خلال فترة النهار، بالقاهرة الكبرى، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية .

- الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال الصعيد.

- انخفاض ملحوظ في الطقس مع قدوم ساعات الليل، وغياب أشعة الشمس.

أبرز الظواهر الجوية

- ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرا في حالة الطقس.

- بعض المناطق الجنوبية التي ستتأثر بفرص لسقوط أمطار خفيفة الأيام المقبلة، خاصة جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد ، وتكون خفيفة.

- حالة الطقس خلال الساعات المقبلة سيغلب عليها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.