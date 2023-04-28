متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة

متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟ سؤال يردده العديد من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الفترة، نظرا لقرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 في المدارس الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» إجابة سؤال متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي في الجيزة، قائلة إن الامتحانات تبدأ من يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 10 من الشهر نفسه، وستبدأ اختبارات المواد غير المضافة بداية من يوم 1 مايو للمستوى الرفيع.

متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟

واستكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص سؤال متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟، فالبنسبة لامتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع الابتدائي، مواعيدها، هي:

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة التربية الدينية.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وامتحان مادة ict.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الإنجليزي.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات.

متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي؟

بينما امتحانات آخر العام 2023 للصف الخامس الابتدائي، كالتالي:

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة التربية التربية.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة ict.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الإنجليزي.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات.