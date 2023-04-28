الأرصاد تحذر: موجة حر قادمة في المحافظات.. والحرارة ستصل لـ38 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع الحرارة مرة أخرى في المحافظات، حيث سيتحول الانخفاض الحالي في درجة الحرارة إلى ارتفاع وتتمثل ذروة الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، بأن تصل درجة الحرارة العظمى في عدد من المناطق إلى 38 درجة مئوية، مما يعكس أن تلك الأماكن ستكون شديدة الحرارة خاصة خلال ساعات النهار.

ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل سوف تشهد ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد وسيكون بحسب التوقعات هناك ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات مئوية.

أكثر المحافظات

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، فإن أكثر المحافظات تأثراً بذروة ارتفاع الحرارة، ستكون محافظات جنوب البلاد، متمثلة في محافظات شمال الصعيد وجنوبه حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد 38 درجة مئوية، مما يشير إلى أن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثراً بذروة الارتفاع فى درجات الحرارة خلال موجة المقبلة.

أما شمال الصعيد فالمحافظات التى يضمها إقليم والشمال، تأتي في المرتبة الثانية، بالنسبة لأكثر المحافظات تأثراً بذروة ارتفاع الحرارة، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى 36 درجة مئوية.

ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

وأشار بيان الأرصاد إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون بشكل تدريجي بداية الاثنين القادم ويصل لذروته الخميس المقبل

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة الخميس ذروة الارتفاع في الحرارة كالاتي

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة مئوية

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 34 درجة

شمال الصعيد 37 درجة مئوية

جنوب الصعيد 38 درجة