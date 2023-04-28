أزهري يوضح 5 أمور يتوقف عليها صلاح المجتمع عبر قناة الناس

قال الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، إن هناك 5 أشياء يجب الانتباه لها في أي دولة أو أي مجتمع، لافتا أنها تتوجه إليها الأنظار سواء من ناحية الإفساد أو الإصلاح.

5 أشياء يجب الحفاظ عليها

وأضاف خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن هذه الأشياء هي الأسرة والدين واللغة والبلد والثقافة الموروثة، ولا بد من الحفاظ عليها دفعة واحدة، إذ يتوقف عليها صلاح المجتمع.

ولفت أن هذه الأمور الخمسة من خلالها يستطيع المجتمع إجراء عملية إصلاح كبيرة، كما أنه من خلالها يستطيع أعداء الإنسانية والحضارة وأي مجتمع أن يحدثوا خلخلة فيه.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.