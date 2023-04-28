«صحة السويس»: الكشف على 589 حالة في قافلة علاجية بعيون موسى

صرحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بأن القافلة العلاجية التي أجريت على مدار اليومين الماضيين، بمركز شباب عيون موسى، أجرت الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، لـ 580 مواطنا في عدد من التخصصات الطبية

قافلة طبية تضم تخصصات عديدة

وأوضح وكيل وزرارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي، أن القافلة الطبية بمنطقة عيون موسي قدمت خدماتها العلاجية فى تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة والأنف والأذن والحنجرة، الصدر، الجلدية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قيام القافلة بالإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والإشاعات والتقارير الطبية.

ندوات وتوعية على هامش القافلة

ولفتت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس إلى قيام القافلة بتنظيم ندوات للتوعية الصحية، وإجراء استطلاع للرأي للمترددين، على القافلة الطبية بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدة أن القوافل العلاجية تستهدف تقديم خدماتها المجانية للمناطق النائية والريفية، وفق تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موجهاً الشكر لفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، على جهودهم المتواصلة في خدمة أهالي المناطق النائية بمحافظة السويس.