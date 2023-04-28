رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صحة السويس»: الكشف على 589 حالة في قافلة علاجية بعيون موسى

كتب:

حمدي عبد الله
09:30 م | الجمعة 28 أبريل 2023
قافلة طبية بعيون موسي

قافلة طبية بعيون موسي

صرحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بأن القافلة العلاجية التي أجريت على مدار اليومين الماضيين، بمركز شباب عيون موسى، أجرت الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، لـ 580 مواطنا في عدد من التخصصات الطبية

قافلة طبية تضم تخصصات عديدة

وأوضح وكيل وزرارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي، أن القافلة الطبية بمنطقة عيون موسي قدمت خدماتها العلاجية فى تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة والأنف والأذن والحنجرة، الصدر، الجلدية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قيام القافلة بالإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والإشاعات والتقارير الطبية.

ندوات وتوعية على هامش القافلة

ولفتت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس إلى قيام القافلة بتنظيم ندوات للتوعية الصحية، وإجراء استطلاع للرأي للمترددين، على القافلة الطبية بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدة أن القوافل العلاجية تستهدف تقديم خدماتها المجانية للمناطق النائية والريفية، وفق تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موجهاً الشكر لفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، على جهودهم المتواصلة في خدمة أهالي المناطق النائية بمحافظة السويس.

اقرأ المزيد:

«صحة السويس»: حملات مكثفة على محلات الفسيخ والرنجة بالأسواق

«صحة السويس» تعلن مواعيد عمل منافذ صرف ألبان الأطفال في عيد الفطر

«صحة السويس» تُعلن انعقاد غرفة الأزمات وترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر 2023

صحة السويس: المستشفى العام والصدر قدما الرعاية لـ25 مصابا بحريق مصنع الملابس
بقلم حمدي عبد الله