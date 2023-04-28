مقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر بسبب مشادة كلامية بالمطرية

لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر بسبب مشادة كلامية في المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تميهدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

الشاب وصل إلى المستشفى جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر بادعاء مشاجرة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «وحيد ع ع»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم وأسفرت عن قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه وأسفرت عن وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.