محافظ الشرقية: لدينا 58 مكانا لتخزين القمح بسعة 834 ألف طن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يستبشر خيرا هذا العام، بسبب إنتاجية فدان القمح، لافتًا إلى أن التوريد يتم بصورة جيدة للغاية.

سعر القمح مناسب للغاية وسيكون مرضي للفلاحين

أوضح خلال لقاء خاص بمناسبة موسم حصاد القمح مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن فترة البرد لم تؤثر على إنتاجية القمح، مشيرًا إلى أن السعر الذي وضعته وزارة التموين مناسب للغاية، وسيكون مرضي للفلاحين.

وأشار إلى أن الميزة التي شهدتها محافظة الشرقية، زيادة الطاقة التخزينية داخل محافظة الشرقية، من إنشاء صوامع جديدة للتخزين ووصلت الطاقة التخزينية لـ834 ألف طن، معتبرًا أنه رقم مناسب للغاية.

الشرقية أكبر محافظة في إنتاج القمح

ولفت إلى وجود 58 مكانا للتخزين في الشرقية، منها 9 صوامع و23 شونة وهناجر وبنكر وصوامع حقلية، معتبرًا أن ذلك يعطي أفضلية للمحافظة لتخزين القمح واستخدامه فيما بعد.

وأكد «غراب»، أن الشرقية أكبر محافظة في إنتاج القمح، مشيرًا إلى أن الشرقية تزرع القمح والخضروات والفواكه، وتصل مساحة الأراضي الزراعية فيها، لأكثر من 84% من مساحتها الكلية.