النيابة تنتدب لجنة هندسية لفحص حادث مصرع شخصين في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، انتداب لجنة هندسية من إدارة مرور القاهرة لفحص حادث اصطدام سيارة ودراجة بخارية والتي نتج عنه وفاة شخصين، ومعاينة آثار الاصطدام، كما قررت حبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مخدرات وقت الحادث أم من عدمه، وصرحت بدفن جثامين الضحايا بعد استخراج أوراق التصاريح من قبل جهات التحقيق.

حادث أنهى حياة شابين

تلقى قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول جثتين ادعاء حادث تصادم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثتي «إسلام.ح» في العقد الرابع من العمر، و«محمد.م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين وجود إصابات بالرأس وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

عقوبة القتل الخطأ

يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي لـ«الوطن» إنَّ المادة رقم 238 من قانون العقوبات: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه».