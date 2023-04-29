«يوتيوب» تمنح أستاذا بجامعة مصر للمعلوماتية درع صانع محتوى في الفيزياء

منحت شركة يوتيوب العالمية، الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، درع الـ100 ألف لتجاوز عدد المشتركين على قناته العلمية التي تحمل اسم (Physics for Engineers - الفيزياء للمهندسين) 160 ألف مشترك في هذه القناة المتخصصة لشرح مادة الفيزياء لطلاب الجامعات خاصة دارسي الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات.

وهنأت إدارة جامعة مصر للمعلوماتية الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بالجامعة، والحاصل على الدكتوراة في الهندسة النووية من جامعة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحصوله على درع يوتيوب، وما حققه من نجاح عبر قناته العلمية المتخصصة في علوم الفيزياء والتي تعتمد على التطبيق الأكثر إبتكاراً وصناعة محتوى مرموق ساهم في متابعة المهتمين له ودارسي علوم الهندسة في مصر وجميع البلدان العربية وكذلك الطلاب العرب في الجامعات الأوربية والأمريكية، للدخول على القناة عبر هذا الرابط.

الفيزياء من العلوم التي تعتمد على قوانين متعددة ومتشعبة

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، أنَّ الفيزياء من العلوم التي تعتمد على قوانين متعددة ومتشعبة، مما يجعل الدارسين لها في حاجة إلى جهد كبير لحفظها، وهو ما جعله يبتكر أساليب حديثة ومتطورة لتبسيط هذه القوانين ليصبح فهمها سهل وبسيط لطلاب الهندسة وعلوم الحاسبات، لافتاً إلى أنَّ فهم القوانين العلمية أهم بكثير من حفظها.

وقال «إسماعيل، إنَّه بعد أن تجاوز متابعينا حدود مصر وتوسع ليصبح أيضاً للقناة متابعين ومشتركين في الوطن العربي كله و الطلاب العرب الدارسين في جامعات أجنبية بأمريكا وأوروبا، ومتابعتهم لقناة (Physics for Engineers - الفيزياء للمهندسين) للاستفادة مما نقدمه فيها بسبب بساطة الشرح العلمي وتبسيط ما هو يعتقد الكثيرين أنه معقد، مشيراً إلى أنَّ المحتوى العلمي الذي تقدمه القناة سوف يمتد ليشمل طلاب المرحلة الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

درع يوتيوب هدية للقنوات الأكثر شعبية

وأضاف أنَّ الدرع الذي منحته له شركة يوتيوب هو هدية منها للقنوات الأكثر شعبية التي تستطيع أن تصل لأكبر قدر من المتابعين والمهتمين، إذ تستهدف يوتيوب من هذه الدروع تعريف المشاهدين على أفضل نوعية من القنوات والفيديوهات الموجودة في موقعها، وتستند في ذلك على عدد المشتركين فقط في القناة، وذلك يعد أحد الطرق لتقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها صناع المحتوى في سبيل تطوير قنواتهم وإنشاء قنوات ناجحة بشكل مسؤول.

يُذكر أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات و الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.