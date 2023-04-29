مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة نارية وعربة كارو ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو، صباح اليوم السبت، على طريق «بني سويف - الفيوم» الجديد، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى التخصصي.

حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مديرأمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو بالقرب من قرية نعيم بطريق بني سويف الفيوم الجديد، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل ضحايا الحادث

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي محمود فرج سيد، 22 سنة، طالب مقيم بمركز سمسطا، مصابًا بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمه له تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

كما استقبل المستشفى المتوفى في الحادث ويدعى هشام محمد ذكي، 32 سنة، وجرى إيداع جثته في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.