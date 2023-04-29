حبس الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمركز طنطا، حبس «محمد. ال» الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا، بعد 48 ساعة من حفل زفافها داخل غرفة نومها، ب 8 طعنات متفرقة، في الجسد بقرية كفر داود التابعة لدائرة المركز 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

إخطارًا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته، التي عرفت إعلاميا «بعروسة طنطا»، داخل غرفة نومها، بعد أن قام بتسديد عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، بقرية كفر داود التابعة لدائرة مركز شرطة طنطا.

وقامت المباحث الجنائية بعمل التحريات، والمعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتبين مقتل عروس تدعى آيه حمودة الشيبني، وتبلغ من العمر 25 عاما، ب 8 طعنات نافذة ومتفرقة، وقطع في إحدى أصابع اليد، داخل غرفة نومها، بقرية كفر داود، بعد 48 ساعة من حفل زفافها، وتم التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

التصريح بدفن الجثة

وكانت جهات التحقيق قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، لدفنها في مسقط رأسها بمقابر العائلة، بعد انتهاء الطب الشرعي، وشيع أهالي قرية كفر داود جثمان عروسة طنطا، إلى مثواها الأخير الخميس الماضي عقب الانتهاء من صلاة الجنازة عليها، في مشهد مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.