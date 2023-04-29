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وزير التموين: ندرس استيراد السلع بعملات مختلفة وليس الدولار فقط

لدينا 5 آلاف رأس ماشية مخزون استراتيجي وسنستورد من جيبوتي وتشاد

كتب:

وفاء الصعيدي
12:42 م | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار، من أجل تخفيف الضغط على العملة الأمريكية.

وأشار وزير التموين، إلى أن هناك صفقة مع الصين في هذا الشأن: «الاتفاقات لا تزال جارية، ولم نصل إلى مرحلة الإعلان الرسمي».

وأكد «المصيلحي» أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة في السودان: «لدينا 5 آلاف رأس ماشية مخزون استراتيجي»، وسيجري الاستيراد من جيبوتي وتشاد.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.