444 ألف جنيه إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد في يوم.. المركز الرابع

حقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، قُدرت بـ444 ألفا و41 جنيها، ليأتي في المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، فيما تصدرت القائمة أفلام هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، ويوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وشريف منير، وبعد الشر بطولة علي ربيع وأس أس وبيومي فؤاد، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وسيد رجب، وصبري فواز، ومصطفى غريب، ورحمة أحمد، وصبري فواز، وعايدة رياض، وإسماعيل فرغلي، ومحمد لطفي، وسيناريو وحوار أحمد محيي، ومحمد المحمدي، وفكرة عمرو سلامة، وإخراج معتز التوني.

قصة فيلم ابن الحاج أحمد

تدور أحداث فيلم ابن الحاج أحمد، في إطار كوميدي، من خلال أحمد الذي يجسد شخصيته شيكو، ويفاجئ بمواقف خطيرة لوالده الحاج أحمد، ويقوم بدوره سيد رجب، وتتصاعد الأحداث في إطار مليء بالأكشن والكوميديا.

البطولة الأولى بعيدا عن هشام ماجد

ويعد فيلم ابن الحاج أحمد، تجربة شيكو الأولى بعيدًا عن صديقه الفنان هشام ماجد حيث قدما سويًا أفلام مثل حملة فريزر وقلب أمه، وذلك بعد انفصال أحمد فهمي عنهما وتقديمه أعمال بشكل منفرد، بعد عدة تجارب ناجحة جمعت الثلاثي منها أفلام ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، والحرب العالمية الثالثة.