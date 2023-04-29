إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة، زوجان وابنهما، بسحجات وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي «مصر أسيوط» أمام مدخل قرية الشيخ علي البهلول بمركز ناصر في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي مصر أسيوط

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي «مصر أسيوط»، أمام قرية الشيخ علي البهلول بمركز ناصر، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ المصابين في الحادث، هم: «اسلام . م . س» 25 عامًا، مُصاب سحجات وكدمات، و«ياسمين. م .أ» 23 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات، وابنهما «أحمد» 5 سنوات، مصاب بنزيف في الأنف.