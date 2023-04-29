قيس عبدالفتاح يطمئن جمهوره: أنا كويس.. معنديش جلطة الحمدلله

طمأن الفنان القدير قيس عبدالفتاح، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك بعد تداول صورته على منصات السوشيال ميديا، يظهر من خلالها على سرير المرض بإحدى المستشفيات، الأمر الذي آثار قلق محبيه اليومين الماضيين، وبتواصل «الوطن» وقتها مع عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، أكّد أنَّ الحالة مستقرة وليس بها أي خطورة.

بدأ قيس عبدالفتاح مشواره الفني مع نهاية الستينيات من القرن الماضي، ومن أبرز الأفلام التي شارك بها «أبي فوق الشجرة» مع عبدالحليم حافظ، و«على باب الوزير» مع الزعيم عادل إمام، بخلاف مسرحيات «سيدتي الجميلة» و«عائلة سعيدة جدًا».

الالتزام بتعليمات الأطباء

وقال قيس عبدالفتاح، لـ«الوطن» إنَّ حالته تحسنت كثيرًا، ولم يمكث في المستشفى طويلًا، وذلك بعد إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، وبدأ بالفعل الخروج من المنزل، مع الالتزام التام بتعليمات الأطباء والحصول على جرعات الأدوية المصرحة له بانتظام.

قيس عبدالفتاح في مسلسل إذاعي شهير

وأشار إلى أنَّه سيذهب إلى الإذاعة المصرية اليوم لتسجيل حلقات من المسلسل الإذاعي الشهير «عائلة مرزوق»، معربًا عن امتنانه لدعوات الجمهور له بالشفاء العاجل فور علمهم بأزمته الصحية، وتأكّيده أنَّه أصبح في حال أفضل كثيرًا عما سبق «الحمدلله مكنش في جلطة ولا حاجة خطيرة».