حدِّث نظام التشغيل.. نصائح لزيادة سرعات الإنترنت على الموبايل

إذا كنت تعاني من ضعف سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول، فإليك عدد من النصائح التي تساعد في حل هذه المشكلة وفقا لما قاله خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد.

وأكد خالد، لـ«الوطن»، أنه لزيادة سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول يجب التأكد أولا من الشبكة وفحصها جيدا، وذلك عبر بعض التطبيقات المخصصة لقياس السرعة، مشيرا إلى أنها توضح معلومات مختلفة ومهمة جدًا مثل سرعة التحميل وسرعة الرفع والبينج وغير ذلك.

استخدام الإنترنت على الهاتف المحمول

وأضاف خالد أن لزيادة سرعة الإنترنت، يجب الاقتراب من شبكة الواى فاي، مشيرا إلى أنه في حالة استخدام الإنترنت على الهاتف المحمول بالاعتماد على الواي فاي، يجب عدم البعد عن الراوتر، مشيرا إلى أن كلما تم الابتعاد عن الواي فاي ساءت الخدمة والعكس.

وتابع خالد، أن هناك مشكلة كبيرة تتسبب في ضعف الإنترنت على الهاتف المحمول، وهي فتح تطبيقات فى خلفية الجهاز تكون سبب في استهلاك الباقة وضعف الخدمة، مطالبا المستخدمين بإغلاق هذه التطبيقات من خلال الإعداد بالهاتف المحمول.

تحديث التطبيقات

ونصح خبير الاتصالات بتحديث التطبيقات ونظام التشغيل، مشيرا إلى أن التطبيقات وأنظمة التشغيل تتعرض للكثير من المشاكل والثغرات التي تؤثر على أدائها بشكل كبير، وبالتالي فإن الحل الأفضل من أجل تسريع الهاتف والإنترنت في هذه الحالة هو من خلال تحديث تطبيقاتك باستمرار وكذلك نظام أندرويد.

استخدام المتصفح له تأثير مباشر

وأشار خالد إلى أن استخدام المتصفح له تأثير مباشر على سرعات الإنترنت، موضحا أن استخدام متصفح إنترنت خفيف على هواتف الأندرويد يساهم في زيادة سرعة التحميل بشكل أساسي أبرزها متصفح UC Browser، مطالبا بتعطيل التحديثات والتنزيلات التلقائية التي تؤثر على الشبكة.