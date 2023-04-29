انطلاق عرض عجيب وعجيبة على مسرح السلام غدا

ينطلق عرض عجيب وعجيبة من إنتاج فرقة مسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، في التاسعة مساء غد الأحد، على مسرح السلام بالقصر العيني، يوميا ما عدا الثلاثاء.

ويأتي ذلك ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

إعلان خطة البيت الفني للمسرح

يذكر أن العرض ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومي لإعلان خطة البيت الفني للمسرح تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد».

ويقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض استعراضي غنائي تدور أحداثه فى قالب كوميدي يناسب الكبار وصغار السن.

معلومات عن مسرحية عجيب وعجيبة

عجيب وعجيبة بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان «دودا»، إيهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.