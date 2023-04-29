وائل السمري: مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني فكرة إيجابية

قال وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، إن وجود برامج الحماية الاجتماعية ضمن المحاور الرئيسية التي يلتف حولها الحوار الوطني، فكرة إيجابية للغاية، وتعطي فرصة لأعضاء الحوار الوطني بأن يدلوا بدلوهم في بحث كل السبل الممكنة من أجل التخفيف عن المواطنين وإيصال الدعم لمستحقيه.

وائل السمري: مصلحة الشعب فوق كل توجه

وأضاف «السمري»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا خلصت النوايا وسبقت القلوب وتوحدت الأهداف حول المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب المصري، وأن يضع الجميع مصلحة الشعب المصري فوق كل توجه حزبي أو سياسي أو فكري، سيلتف الجميع حول مائدة واحدة والمشاركة بشكل كبير في حماية مصر من التقلبات الموجودة في العالم والداخل.