قبل ظهور النتيجة.. تكلفة الحج السياحي 2023 ورابط الاستعلام

يسعى العديد من المواطنين، إلى معرفة تكلفة الحج السياحي 2023، ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، بتكلفة الحج السياحي 2023، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة السياحة والأثار.

تكلفة الحج السياحي 2023

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن إجراء القرعة لاختيار الفائزين بالحج السياحي 2023، مقرر لها غدًا الأحد الموافق 30 أبريل، وأن نصيب مصر من تأشيرات الحجز هذا العام وصل إلى 16 ألف تأشيرة.

ضوابط أسعار تكلفة الحج السياحي 2023

وأكدت وزارة الآثار والسياحة، أن ضوابط أسعار تكلفة الحج السياحي 2023، تأتي على مستويين«اقتصادي - 5 نجوم»، فتكلفة الحج السياحي 2023 للمستوى الاقتصادي، يأتي على النحو الآتي:

- تكلفة الحج السياحي 2023 للمستوى الاقتصادي طيران بـ 190 ألف جنيه من غير تذكرة.

- تكلفة الحج السياحي 2023 للمتوى الاقتصادي بري بـ 130 ألف جنيه.

وتابعت وزارة السياحة والآثار، أن تكلفة الحج السياحي 2023 للمستوى الـ 5 نجوم، يأتي على النحو الآتي:

- تكلفة الحج السياحي 2023 مستوي 5 نجوم إقامة تبعد عن الحرم من 1250 متر وحتى 4000 متر بـ 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.

- تكلفة الحج السياحي 2023 مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 متر وحتى 1250 متر من الحرم المكي بـ 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- تكلفة الحج السياحي 2023 مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 متر من الحرم بـ 310 ألف جنيه دون تذاكر الطيران .

رابط الاستعلام عن الحج السياحي 2023

وأوضحت وزارة السياحة، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2023، غدا 30 أبريل، من خلال الآتي:

- الدخول على البوابة المصرية للحج من هنــــــــا.

- الضغط على الاستعلام عن طلبات الحج.

- تحديد نظام الحج بالضغط على سياحي.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي.

- تسجيل رقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة الشخصية.

- إدخال رمز التحقيق المرئي.

- الضغط على كلمة بحث.