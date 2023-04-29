التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان العثور على جثة مجهولة بالخانكة

تحفظت جهات التحقيق علي كاميرات كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة ومصابة يجرح طعني وكلفت أجهزة البحث الجنائي لفحص الكاميرات وتفريغها وبيان أسباب الواقعة وملابساتها والتوصل الي الجناة وسؤال المشتبه بهم.

التصريح بانتداب الطب الشرعي

كما قررت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة مجهولة لبيان سبب الوفاة وهويته ونشر صور الجثة للوصول لأهليتها وبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه وعقب ذلك التصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها

العثور علي جثة مجهولة بالخانكة

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالرأس.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس ولم يعثر بحوزته على أي متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية

كما لم يتعرف عليه أحد من أبناء المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق