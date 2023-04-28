تفاصيل مصرع طالبين في الثانوية العامة بالشرقية.. جمعتهما الحياة والموت

في الوقت الذي يستعد فيه طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية لامتحانات التيرم الثاني، تعيش قريتا نشوة بالزقازيق وقهلة الجِبَلة ببلبيس حالة من الحزن بعد رحيل شابين من أبنائهما كانا يستعدان لامتحانات الثانوية.

مصرع صديقين في حادث

وكانت محافظة الشرقية شهدت مصرع أحمد السيد عبد المجيد عوض الله من قرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، طالب بالصف الثاني الثانوي، وعبد الخالق علاء عبد الخالق من قرية قهلة الجبلة بمركز بلبيس، طالب بالصف الثاني الثانوي، جراء حادث تصادم دراجة نارية كان الشابين يستقلانها مع سيارة على طريق سندنهور باتجاه بلبيس، وشيع الأهالي جثماني الشابين في جنازة مهيبة.

وقالت صفاء أحمد من أقارب الطالب الراحل «عبدالخالق» بقرية قهلة الجبلة، إنه كان يدرس بالصف الثاني الثانوي، وسافر إلى إيطاليا مع والده، «كان والده واخده معاه بدعوة عائلية من كام شهر، ورجع يمتحن من أيام، وكأنه كان جاي لقدره»، حسب تعليقها.

وتابعت «صفاء» في حديثها لـ«الوطن»، أن الطالب الراحل كان أكبر أشقائه، ونزل من إيطاليا إلى مصر لأداء الامتحانات، وكانت والدته وأشقائه يستعدون للسفر معه حيث يعيش والده، لافتة إلى أن والدته حالتها سيئة، وكذلك أهل القرية جميعهم.

كانا صديقين وزميلي دراسة

وأشارت إلى أن الطالب الآخر ضحية الحادث أحمد السيد عبد المجيد من قرية نشوة على مقربة من قريتهم، لافتة إلى أنهما كانا أصدقاء ويدرسان في مدرسة نشوة الثانوية، وجمعتهما الدراسة والصداقة وماتا سويا في حادث واحد، «كانوا أصحاب وزمايل دراسة، ومرتبطين ببعض وكان لسة عبد الخالق راجع من السفر وبيتفسح مع صاحبه ورايحين مشوار، والبلد كلها حزينة عليهم، عاشوا سوا وماتوا سوا، ربنا يعوض شبابهم بالجنة».

التصريح بدفن الجثتين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد مصرع شابين جراء حادث تصادم موتوسيكل وسيارة على طريق «سندنهور - بلبيس» بنطاق المحافظة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهما إلا أنهما توفيا على الفور.

وصرحت الجهات المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بدفن الجثتين وتسليمهما للأهالي.