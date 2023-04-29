إصابة محام ومزارع في حادث انقلاب سيارة ملاكي بملوي

أصيب محام ومزارع، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة بمدخل قرية تونا الجبل الجديدة في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بتونا الجبل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية تونا الجبل الجديدة في غرب مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من «ف.ف» 30 عاما، محام، و«م.ع» 50 عاما، مزارع، يقيمان بقرية دلجا في مركز ديرمواس، وأصيبا باشتباه كسر بالساق والذراع، وتم نقلهما إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب تروسيكل بالصحراوي الشرقي

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام المدافن الجديدة بمجلس قروي نزلة حسين.

وبإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص يقيمون بقرية منشية سوادة بشرق النيل بمركز المنيا، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.