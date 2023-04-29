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عضو شعبة الذهب: التجار لا يتحكمون في أسعار المعدن الأصفر

كتب:

مريم حنفي
05:39 م | السبت 29 أبريل 2023
الذهب

الذهب

قال عمر راضي، عضو شعبة الذهب، إن تجار الذهب في مصر ليس لهم علاقة بأسعار الذهب وغير مستفيدين من ارتفاع أو هبوط السعر؛ إذ يقوم التاجر بالتعامل مع الذهب باعتباره وزن. 

مكاسب الذهب 

وأضاف راضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المواطنين يظنون أنه عندما تشهد أسعار الذهب ارتفاعا يتم الإعلان عن ذلك فقط ولكن بالنسبة للعديد من التجار الأموال مجرد ورق ليس له قيمة كتجارة. 

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن المكاسب الناتجة عن الذهب والسبائك والجنيهات لا تذكر؛ إذ يبلغ مكسب السبيكة الـ10 جرامات صافي 130 جنيها، ومكسب جنيه الذهب 128 جنيها، كما يكون مكسب السبيكة الـ20 جراما 380 جنيها.

نصيحة شعبة الذهب للمواطنين

وأكد أنه لا يصح للمواطنين الذين لم يعلموا شيئا في تعاملات الذهب الحديث عن الأسعار، والخروج بتصريحات ليس لها أساس من الصحة.

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بقلم مريم حنفي