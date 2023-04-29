أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 2357 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر هدوءاً ملحوظاً، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث تشهد المحلات الفترة الراهنة إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين على شراء الذهب وخاصة من جانب المقبلين على الزواج، وفقاً لما قالة لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وتبلغ أسعار الذهب اليوم في مصر 3143 جنيهاً، وذلك بالنسبة لعيار 24، كما سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر 2750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 2881 جنيهاً للشراء، فيما سجل عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 2357 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 فقد سجل اليوم 1833 جنيهاً للشراء، وعيار 12 يبلغ 1571 جنيها.

سعر جنيه الذهب في مصر

وسجل جنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 22000 جنيها للشراء والأونصة 97743 جنيها.