اجتماع طارئ لشعبة الذهب الأحد لبحث آخر المستجدات وضبط الأسعار

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن عقد إجتماعاً طارئاً غداً الأحد الموافق 30 أبريل، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بباب اللوق وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيتم تناول آخر المستجدات بالأسواق، وبحث مبادرة الشعبة لضبط الأسعار، وإعداد مذكره نهائية بالتوصيات، يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3051 جنيها بينما يبلغ سعر عيار 18 اليوم2289 جنيها للشراء كما يسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2670 للشراء.

فيما يبلغ جرام الذهب عيار 22 اليوم2797 جنيها بينما يسجل عيار 14 في محلات الصاغة بدون مصنعية 1780 للشراء وعيار 12 يسجل 1526جنيها.

أسعار الذهب عالمياً بالدولار

وعن أسعار الذهب عالميا تشهد اليوم تراجعا ملحوظاً يقدر بنحو 1983 دولاراً وذلك بالنسبة لسعر الأوقية كما أن هناك حذر كبير من جانب جميع المستثمرين بشأن قرار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يخص أسعار الفائدة