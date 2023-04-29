عضو «الحوار الوطني»: نستمع لجميع الآراء.. وأدعو الجميع لتغليب المصلحة العامة

كشف نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المقرر عقد جلسته الافتتاحية الأربعاء المقبل، عن آلية عمل الجلسات المقر انعقادها خلال الفترة المقبلة بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية.

الاستماع لجميع الآراء

وأوضح نجاد البرعي في تصريحات لـ«الوطن» أن طبيعة عمل جلسات لجان الحوار الوطني المقر انعقادها خلال الأيام المقبلة ستكون بشكل متواز، ويستمع من خلالها لجميع الآراء ووجهات النظر دون أي إقصاء أو تغليب رأي على آخر، وذلك من خلال منح الفرصة أمام جميع المتحاورين داخل اللجنة بشكل.

وأشار إلى أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على وضع أطر ونظام لوجستي دقيق لإدارة الحوار على أكمل وجه، وتتمثل في معايير اختيار الشخصيات المشاركة بالحوار ومدى خبرتهم تجاه الملفات المرشحين لمناقشتها وذلك إضافة إلى طرق إدارة الجلسات وطريقة فحص المقترحات بحيادية وشفافية وعدم تحيز.

عضو الحوار الوطني يدعو إلى تغليب المصلحة العامة

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه داعيا جميع القوى الوطنية المشاركة بالحوار إلى تغليب المصلحة العامة ووضعها فوق أي اعتبار، وعدم التحيز والتعصب لرأي محدد.