حبس 6 متهمين بغسل 35 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات في قنا

قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

غسل 35 مليون جنيه

وكان مركز شرطة دشنا في قنا تلقى معلومات حول نشاط 6 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا، وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة ويباشرون نشاط الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

وعقب تقنين الأجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، والمحامي بالنقض إنّ المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.