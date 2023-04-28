متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 لمختلف الصفوف الدراسية بمحافظة الفيوم

يطرح الآلاف من أولياء الأمور سؤالًا حول متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 لمختلف الصفوف الدراسية في الفيوم، فيما يكثفون من المذاكرة لأبنائهم استعدادًا لأداء امتحانات نهاية العام، وحتى يحصلوا على أجازة نهاية العام الدراسي ويتمكنوا من الاستمتاع بها بالسفر أو الخروج والتنزه بعد تعرض أبنائهم للضغط وبذلهم المزيد من الجهد طوال فترة الدراسة.

تجيب «الوطن»، على سؤال متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 لمختلف الصفوف الدراسية في الفيوم من خلال نشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 في الفيوم

وتوضح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في إجابتها على سؤال أولياء أمور الطلاب حول متى تبدأ امتحانات آخر العام 2023 لمختلف الصفوف الدراسية في الفيوم بأنّ امتحانات الترم الثاني 2023 تنطلق بدءًا من 6 مايو المُقبل وتستمر حتى مطلع شهر يونيو لتبدأ أجازة نهاية العام رسميًا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي

ويأتي موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي في محافظة الفيوم بحسب جدول امتحانات نهاية العام كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية عام، والتطبيقات الرياضية علمي، والفلسفة والمنطق أدبي.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة الكيمياء علمي، ومادة الجغرافيا أدبي.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة الفيزياء علمي، وعلم النفس والاجتماع أدبي.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة الأحياء علمي، والتاريخ أدبي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

ويحل موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي بحسب جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي كالتالي:

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي.. تبدأ السبت 6 مايو وتنتهي 10 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الخامس الابتدائي.. تبدأ السبت 6 مايو وحتى 10 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي.. تبدأ السبت 6 مايو وتستمر حتى يوم 10 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي

وبحسب الجدول المعلن فإنّ موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم ينطلق من السبت 13 مايو المُقبل ويستمر حتى 18 من نفس الشهر.

امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي

وكشفت الجداول التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي حيث تبدأ السبت 6 مايو المُقبل وتستمر حتى 11 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

ويأتي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.