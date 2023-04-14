إصابة شخص في انقلاب أتوبيس على طريق «العين السخنة - السويس»

شهد طريق السويس العين السخنة مساء اليوم الجمعة حادث انقلاب أتوبيس كوستر يحمل نوبتجية تابعة لموانئ دبي المشغلة لميناء العين السخنة، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة على طريق العين السخنة – السويس، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس كوستر، أمام قرية كناري بيتش بشمال خليج السويس ووقوع إصابات.

توجيه 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف، محافظة السويس، 20 سيارة إسعاف من النقاط المتمركزة على طريق العين السخنة - السويس، لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تبين أن الأتوبيس كان يستقله 25 من العاملين بميناء السخنة، ووقوع حالة إصابة واحدة.

معاينة الحادث

ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين حدوث انقلاب أتوبيس كوستر رقم ط س ق4227، خلال نقله لعاملين بميناء السخنة، وأسفر عن مصاب جرى نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، تم تحرير محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.