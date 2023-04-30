أسعار اللحوم في المجمعات والمنافذ الاستهلاكية اليوم.. استقرار ملحوظ

تختلف أسعار اللحوم في محال الجزارة بالأسواق من محافظة لأخرى، ومن مكان لآخر، وذلك على عكس ما تشهده الأسعار في منافذ الدولة المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومنافذ «أمان»، حيث تحرص الدولة على توفير كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم في المجمعات

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة، المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية ونافذ «أمان»، ومنافذ وزارة التموين، والمنتشرة في مدن الجمهورية كافة.

- كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- كليو اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا.

- كيلو الكبدة الطازجة 190 جنيهًا.

- كيلو البوفيتك الطازج 190 جنيهًا.

- كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- كيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- كيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في محال الجزارة

- البوفتيك الطازج 250 جنيهًا للكيلو.

- الموزة الكندوز 240 جنيهًا.

- اللحوم المفرومة 220 جنيهًا.

- الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

- السجق البلدي بـ220 جنيهًا.