هل سنرتدي الملابس الصيفية بعد نهاية مايو؟.. «الأرصاد» تجيب

حالة من التقلبات الجوية تعيشها خلال تلك الفترةـ ما بين ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار، وانخفاضها في ساعات الصباح الباكر و المساء، فضلاً عن الظواهر الجوية المصاحية لذلك من الرياح المحملة بالأتربة والمثيرة للرمال والأمطار والشبورة المائية، إلا أن هذا هو الطقس المعهود خلال فصل الربيع المعروف بفصل التقلبات الجوية السريعة.

التقلبات الجوية في فصل الربيع

وفي ظل تلك الحالة من التقلبات الجوية يراود المواطنين دوما سؤال يتعلق بالملابس الصيفية التي اعتادوا لبسها بشكل رسمي عقب إجازة شم النسيم التي تعلن قدوم أجواء فصل الصيف، لكنهم مازالوا في بعض الأوقات يتخلون عن الملابس الصيفية وارتداء أخرى ثقيلة نسبيا، تتناسب مع الأجواء الباردة صباحًا ومساء والحارة نهارًا، وقد يستلزم الأمر اصطحاب جاكت معهم في بعض الأحيان.

وطول شهر أبريل لم تدخر الهيئة العامة للأرصاد الجوية جهدا في تحديد نوع الملابس المناسب لحالة الطقس، وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس، وأوصت بارتداء الملابس الربيعية «بكم» لتجنب التقلبات الجوية، وانخفاضات درجات الحرارة اليوم حتى لايصاب الأطفال بنزلات البرد، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

وإجابة على سؤال «هل سنرتدي الملابس الصيفية بعد نهاية مايو؟» وموعد ارتداء الملابس الصيفية، أكدت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية لـ«قناة الناس»، أن حالة الطقس مستمرة فى التلقب حتى منتصف شهر مايو أو أول شهر يونيو، حيث ترتفع نسبة الرطوبة فى الجو وبالتالى نشعر بالحرارة، وبعدها يمكن أن ترتفع الرطوبة ويمكن ارتداء الملابس الصيفية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم الخميس، بعد دخول كتل هوائية باردة قادمة من شرق البحر المتوسط، ما يسبب فى انخفاض درجات الحرارة 8 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.