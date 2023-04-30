أسعار الحدید الیوم الأحد في الأسواق.. متوسط الطن يسجل 38 ألف جنيه

استقرت أسعار الحدید اليوم الأحد في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طن الحديد حوالي 38 ألف جنيه، نظرا إلى تراجع الطلب على الحديد فى الفترة الأخيرة، وتتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 إلى 38760 جنيها بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ويختلف أسعار الحدید بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجلت متوسط أسعار الحديد اليوم فى المصانع المصرية حوالى 38000 للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، فيما وصل سعر طن حديد الجارحي 38760 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم 32 ألفا و135جنيها للطن ، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في المقابل سجل طن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، وسجل سعر حديد العلا 38 ألفا و300 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وكشف الاتحاد العربي للحديد والصلب عن أسعار حديد المصريين، وبلغ سعر حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها للطن، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 38 ألفا و500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38 ألفا و500 جنيه، حيث تشمل هذه الأسعار 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وتابع الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن سعر حديد مصر ستيل بلغ 38 ألفا و500 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد الكومي 38700 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد العلا 38 ألفا و300 جنيه للطن، وهذه الأسعار تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.