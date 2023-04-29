أسعار الحديد اليوم السبت 29-4-2023.. «عز» بـ32135 جنيها

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 29-4-2023 في السوق المصرية، إذ يعتبر حديد التسليح أحد أهم مكونات مواد البناء، ويستخدم بشكل رئيسي في صناعة الإنشاءات، كما يتميز بقوته ومتانته، ما يجعله مادة أساسية في بناء المباني والجسور والأنفاق والمنشآت الهندسية الأخرى.

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا، وتتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين بين 32050 و38760 جنيهًا بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين ونسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم السبت 29-4-2023، نحو 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر حديد الجارحي 38760 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38500 جنيهًا، والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وبحسب ما أعلنته شركة حديد عز، فإن سعر طن حديد عز بلغ اليوم نحو 32135 جنيهًا، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما بالمقابل، بلغ سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهًا، ويشمل هذا السعر أيضًا ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 32050 جنيهًا للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 38500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد المراكبي 38500 جنيهًا.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم، نحو 38500 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 38700 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 38300 جنيه للطن.