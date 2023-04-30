«السياحة» تعلن نتيجة قرعة الحج لهذا العام اليوم.. تقدم لها 16 ألف مواطن

تجري وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، القرعة الإلكترونية المفتوحة لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين لأداء الحج السياحي لهذا العام.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المواطنين الذين تقدموا لأداء الحج السياحي لهذا العام يتراوح ما بين 65 إلى 70 ألف مواطن، لافتًا إلى أن المتقدمين سيعرفون نتيجة القرعة فور ظهورها عبر بوابة الحج الموحدة.

الفائزين بقرعة الحج السياحي

وأضاف «وحيد»، لـ«الوطن»، أنه عقب إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستبدأ شركات السياحة في مخاطبة الفائزين بالقرعة؛ لسرعة سداد قيمة برنامج الحج المتقدم إليه، وذلك خلال فترة تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين، مشيرا إلى أن المواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة سيستردوا قيمة جدية الحجز التي دفعوها بداية شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أن كافة المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سددوا عند قيامهم بتسجيل أسمائهم عبر بوابة الحج المصرية مبالغ كرسوم لجدية الحجز، موضحا أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية (البرى - الاقتصادي طيران) بلغت نحو 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم نحو 40 ألفا و100 جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي2023

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أسعار الحج السياحي لهذا العام جاءت على النحو التالي:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم بـ 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر وذلك بفنادق تبعد عن الحرم 1250 مترا.

- مستوى 5 نجوم بـ 275 وذلك للإقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 متر حتى 1250 مترًا من الحرم المكي دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم حتى 250 مترا من الحرم بـ 310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.