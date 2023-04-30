ضبط 2.5 طن جمبري منتهي الصلاحية في القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطري تشن حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة في بيان صحفي استمرار جهود ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 2.5 طن جمبري منتهي الصلاحية، وعدد 200 مخ مجمد مجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.