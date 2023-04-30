شروط القبول في مرافقة بعثة الحج 2024.. لا يقل عمر الواعظة عن 45 عاما

يستعد المسلمون هذه الأيام لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ - 2024م، بتجهيز الأوراق اللازمة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وإنهاء كل الإجراءات للقبول والموافقة من قبل الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تستعد وزارة الأوقاف لتجهيز بعثات الحج الإشرافية وفتح باب القبول للراغبين في الانضمام لبعثة الحج الإشرافية.

وتستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، شروط القبول في بعثة الحج الإشرافية 2024، وكل التفاصيل حول القبول في بعثة الحج الإشرافية، وجاء ذلك في إعلان وزارة الأوقاف حول شروط القبول في بعثة الحج الإشرافية للراغبين من الأئمة والمفتشين والواعظين والواعظات، تلك شروط بعثة الحج الإشرافية التي أوضحتها وزارة الأوقاف.

شروط القبول ببعثة الحج الإشرافية 2024

على الراغبين في مرافقة بعثات الحج الإشرافية 2024 من الأئمة المعينين بالأوقاف والمفتشين المعينين والقيادات الدينية من حملة الماجيستير والدكتوراه والواعظات المعينات والمتطوعات المعتمدات بالوزارة اجتياز شروط القبول في بعثة الحج الإشرافية وفق المعلن عنه من قبل وزارة الأوقاف.

شروط قبول الأئمة في بعثة الحج الإشرافية 2024

أن يجتاز الإمام والواعظة تفوق اختبار الثقافة الإسلامية وفق ما تعلن عنه الوزارة، وضرورة توافر الشرط، حيث إن مهمة الواعظة والإمام توعية الحجاج وبيان الأحكام الفقية حول الحج.

يجب ألا يقل سن المتقدمة من المتطوعات لبعثة الحج الإشرافية عن 45 سنة في 1 يناير 2024.

ملء نموذج بعثة الحج الإشرافية

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الأحد عن فتح باب القبول في بعثة الحج الإشرافية لعام 1445هـ - 2024م، وأوضحت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عن شروط القبول في بعثة الحج الإشرافية 2024 لكافة المتقدمين من الأئمة المعينين بالأوقاف وكذلك الواعظات المتطوعات والمعينات بالوزارة، وذلك بملء النموذج الموضح على الصفحة الرسمية للوزارة واستيفاء البيانات المطلوبة كالتالي:

نقاط شروط القبول في مرافقة بعثة الحج الإشرافية

الإسم

الرقم القومي

رقم التليفون

المديرية التابع لها الراغب في مرافقة بعثة الحج الإشرافية

الوظيفة

تاريخ الميلاد

السن في 1 يناير 2024

وعلى الراغبين في التقدم لمرافقة بعثة الحج الإشرافية عام 2024 التقدم لملء النموذج النوضح على صفخة وزارة الأوقاف في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن شروط القبول في بعثة الحج الإشرافية من الأئمة والواعظات، والأولوية ستكون للمتقدمين لمن لم يسبق لهم مرافقة بعثات الحج هذا بالإضافة إلى اجتياز كافة شروط مرافقة بعثة الحج التي اوضحتها الوزارة.