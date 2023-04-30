كم يبلغ عائد وديعة الـ3 أشهر من البنك الأهلي؟.. يصرف نهاية المدة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، ومن بينها الوديعة التي تكون مدتها 3 أشهر.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، على وديعة الـ3 أشهر بعائد يصرف في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى ألف جنيه.

سعر العائد على وديعة الـ3 أشهر من البنك الأهلي

وبالنسبة لسعر العائد على وديعة الـ3 أشهر في البنك الأهلي تكون 7%، ويوفر البنك أيضا ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة بداية من الأسبوع وحتى 7 سنوات.

ويكون الحد الأدنى للودائع الأقل من شهر 100 ألف جنيه، وسعر العائد على الوديعة الأسبوع 5%، والوديعة مدة الـ15 يومًا 5% أيضا، والوديعة الشهر 6.5%.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري

وعن سعر العائد للوديعة 6 أشهر هو 7%، ووديعة السنة والأقل من عامين 7.50%، والـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات 7%، والـ7 سنوات فأكثر يكون سعر العائد 6.75%.