عضو «القومي للمرأة»: تقديم صورة قوية للنساء في مسلسلات رمضان 2023

أكدت الدكتورة لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، ومحاضرة بالجامعة الأمريكية، أن الابتزاز الإلكتروني مشكلة في الشخص ذاته، موضحةً: «الشخص الذي يفعل هذا الأمر قد يكون يعاني من مشكلة نفسية أو ميول إجرامية أو فضول، لم يكن هناك وعي بأن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة».

وأضافت «خيري» خلال حوارها مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»: «بالنسبة لصورة المرأة في الدراما، فإن لجنة الإعلام تدشن المرصد الإعلامي لرصد صورة المرأة في مسلسلات رمضان بناءً على الكود الإعلامي للمرأة الذي جرى إصداره في عام 2018».

وتابعت: «كل سنة نصدر تقريرا عن مسلسلات رمضان لرصد صورة المرأة ورأي المواطنين من خلال الاستبيان، في رمضان الماضي ظهرت السيدات بصورة قوية، ولأول مرة نراها في شخصية رئيسة ومنصب ليس اعتياديا، هذا الأمر لا يتكرر كثيرًا في الإعلام، وكنا ننادي بهذا الأمر، فالسيدة المصرية تعمل في مجالات مختلفة حسب كفاءتها».