أمينة المرأة بالمصريين الأحرار: الهوية أساس الثقافة والإعلام والتعليم

قالت الدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، إن الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب، منذ تولي الدكتور عصام خليل رئاسته، وأول ندوة عقدت في أمانة المرأة، كانت عن الهوية المصرية، لأنها الأساس الذي تقوم عليه الثقافة والإعلام والتعليم، وتعتمد على الفرد فإن كان سليما سينشئ مجتمع سليم.

استعادة الوعي

وتابعت «صبحي»، في حوار استضافته جريدة «الوطن»، بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، «لابد من استعادة الوعي من ناهبيه، ومن يخسر الوعي يخسر إنسانيته، والإنسان المصري عريق، له جذور تاريخية، ناتج عن عدة حضارات، منها الفرعونية واليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية والإفريقية والعربية، والتعليم بالفعل من أهم القضايا، وهو ملف شائك، ولابد من تضافر الجهود لتوفير حلول لمشكلاته».