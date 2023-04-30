أمينة المرأة بالمصريين الأحرار لـ«الوطن»: يجب صقل شخصية المواطن واستعادة القيم المندثرة

قالت الدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، إن الفصول الدراسية والازدحام بها متشابك مع القضية السكانية التي تناقشها الدولة بشكل مستمر، ومن الصعب فصل المحاور المشتركة بين القضايا التي تمس الاقتصاد والتعليم وغير ذلك، مشيرة إلى أن تلك المشكلات التي نعايشها نتيجة تراكمات على مدار سنوات.

انطلاق جلسات الحوار الوطني

وأشارت أمينة المرأة وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، خلال ندوة بجريدة «الوطن» بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، إلى أن الحزب اقترح تكوين هيئة بها علماء اجتماع وعلماء نفس وخبراء في التعليم والصحة، مع خطة بمحور زمني لدراسة ما الذي طرأ على المجتمع المصري.

صقل شخصية المواطن المصري

وأكدت الدكتورة إيناس صبحي أنه لا بد من صقل شخصية المواطن المصري، وتفعيل القيم التي اندثرت؛ ومنها احترام القوانين والقيم والعادات والتقاليد، وسيتم ذلك من خلال خارطة طريق، لافتة إلى أنه لا بد من معالجة المورث الثقافي، ومن المؤكد أن الدولة ستنتصر في النهاية، وتنمية الوعي وزيادة التعليم ومعالجة الموروثات الثقافية تؤدي بنا للنجاح.