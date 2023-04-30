مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري رقم 3 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

التصديق على محضر اجتماع جلسة المجلس

واستهل المجلس، جلسته بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتهنئة د. محمد رسلان، لتكليفه نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، لتكليفه أمينا، ثم التصديق على محضر اجتماع جلسة المجلس السابقة.

إنشاء إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة

وافق المجلس على إنشاء إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، واعتماد الأعداد المقترح قبولها بجامعة طيبة التكنولوجية خلال العام الجامعي المقبل 2023/2024، واعتماد رسم استخراج المستندات المطلوبة للطلاب من إدارة شئون التعليم والطلاب.

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 17 مايو حتى 7 يونيو المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على قبول بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة للجامعة.

تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات

وناقش المجلس، تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعي المقبل 2023-2024،

ومقترح توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي جنوب الوادي وطيبة التكنولوجية.