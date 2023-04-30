فصل الكهرباء عن 8 مناطق بحي الجناين في السويس 5 ساعات للصيانة

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، عن فصل التيار الكهربائي، الثلاثاء 2 مايو، بسبب إجراء أعمال الصيانة في المحولات بمنطقة قرية عامر، ما يؤثر على 8 مناطق، على أن يجرى إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بحي الجناين في السويس

وذكر البيان الصادر عن حي الجناين، بمحافظة السويس، أنه وفقا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سوف يجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 2 مايو، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات، ويتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها.

وأوضح البيان أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، هي مناطق بالقطاع الريفي بنطاق الحي في محافظة السويس وهي قرية عامر وجودة العزب وأبو عارف، كما سيؤثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المرافق، والواقعة في زمام قطع التيار، وهي محطة صرف الكر اني والجوهري وفريد طحيمروبعض الأفران في منطقة ابو عارف وأبو عثمان والحطابة

الانتهاء من صيانة المحولات بمنطقة أبو سيال

يذكر أنه جرى الانتهاء من إجراء الصيانة في المحولات بمنطقة منشية الرجولة، بحي الجناين بمحافظة السويس وإعادة توصيل التيار الكهربائي، لقرى المنشية والمشروع والمناطق التابعة لهما، قرية الحسني

وفقا لتنبيهات «الكهرباء»، يجرى التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة، التي تقع في زمام مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.