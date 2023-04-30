«الكهرباء»: مشروع محطة جنوب حلوان وفر آلاف فرص العمل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان مشروع مصري أصيل، يأتي ضمن 11 مشروعا من 9 دول، مضيفا: «المشروع يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون مع بعضها وهي تطبق لأول مرة في مصر نظام صديق للبيئة، وأتاح 6 آلاف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة والأنشطة الأخرى».

المشروع وفر 400 فرصة عمل للصيانة

وتابع «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»: «المشروع وفر 400 فرصة عمل للصيانة وهذا شيء إيجابي ويؤكد اهتمام الدول العربية بالتعاون مع بعضها بوجود جهات تمول التنمية في الدول العربية وهو ما يخدم الدول العربية».

مشروعات الطاقة التقليدية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :«هناك مردود إيجابي فيما حققته مصر بمجال الكهرباء، وعلى مستوى مشروعات الطاقة التقليدية أصبح لدينا خبرات في الطاقة بالتصميم والتنفيذ، ولدينا 3 محطات عملاقة، والشركاء المحليين أصبحوا محط الأنظار وأصبح لدينا خبرات في الطاقة المتجددة».