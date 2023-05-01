«الداخلية»: القبض على شخص يقود سيارة دون عجلة قيادة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة سيارة بدون عجلة قيادة أثناء السير معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد السيارة والشخص الظاهر في مقطع الفيديو المُشار إليه وتبين أنه مقيم في محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية في السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو؛ بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لتعريضه حياة المواطنين للخطر، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة للمخالفات المرورية.