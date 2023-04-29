محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ4 قرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار المهندسون والعمال في مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك من خلال جولة ميدانية، داخل قرى (نهطاي، سندبسط، الغريب، وتفهنا العزب)، ونسب التنفيذ بتلك المشروعات.

وأكد الدكتور محافظ الغربية، في بيان صحفي، أنه تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية نهطاي (مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، الحماية المدنية، نقطة الشرطة)، كما تفقد السوق النموذجي والموقف النموذجي إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة، وحدة الإسعاف ومحطة مياه الشرب، بتفقد محطة المعالجة والنقطة الوسيطة بمدينة زفتى.

مجمع الخدمات الحكومية

وفي قرية سندبسط، تفقد سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ومحطة مياه الشرب ، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.

في قرية الغريب، تفقد محطة معالجة الصرف، ومشروعات مجمع الخدمات الحكومية، والسنترال، خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدة الاجتماعية.

في قرية تفهنا العزب، تفقد مدرسة تفهنا العزب الثانوية، ووحدة تفهنا العزب، و مركز الشباب، ومكتب البريد، مركز تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة، نقطة الحماية المدنية، نقطة الإسعاف ،السوق النموذجي والموقف النموذجي، وأن تنفيذ المشروعات تسير وفقاً للخطة الزمنية.

محور قناة طنطا

وفي سياق آخر تفقد المحافظ مشروعات رصف محور قناة طنطا الملاحية، إنشاء محطة إنتاج البيض، عمارات الإسكان الاجتماعي العجيزي، كورنيش طنطا بداية من كوبري فاروق وحتى كوبري جيهان، كما تفقد مستشفى الأورام الجديد ومستشفى طنطا العام بسبرباي.

مشروعات حياة كريمة

يذكر أن المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم داخل محافظة الغربية تنفيذ 886 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.